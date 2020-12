Boschi “Governo rischia rottura? Spero di no, ma temo di sì” (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo chiesto da mesi di discutere in Parlamento del Recovery fund. E abbiamo promosso una discussione interna alla maggioranza. Italia viva chiede, pubblicamente, un dibattito alla luce del sole. Il premier ha fatto un’intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto, che si sarebbe creata una governance con trecento consulenti, che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri. Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte».Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, in una intervista al Corriere della Sera. Sul riscjio di una rottura al Governo dice: «Spero di no, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo chiesto da mesi di discutere in Parlamento del Recovery fund. E abbiamo promosso una discussione interna alla maggioranza. Italia viva chiede, pubblicamente, un dibattito alla luce del sole. Il premier ha fatto un’intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto, che si sarebbe creata una governance con trecento consulenti, che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri. Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte».Così Maria Elena, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, in una intervista al Corriere della Sera. Sul riscjio di unaal Governo dice: «di no, ma ...

