Autostrada A1: casello di Firenze sud chiuso per una notte (Di martedì 8 dicembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione disud, in uscita per chi proviene da Bologna

FirenzePost : Autostrada A1: casello di Firenze sud chiuso per una notte - AntoCipo : No vi prego fatemela! Dopo il casello dell’autostrada migliorerebbe ancora la qualità della mia vita ?? - franco_1968_ : @Giuly_Bon Basta andare al casello di in autostrada e guardare la fila delle auto al casello, la fila alle casse au… - Tulipino : @JUVEN_TV @juventusfc Io e papà casello autostrada di Milano.....#iocero - holysheperdfake : @giuseppefake @NoahFlynn_Real @laurieeLWF @lafakedihope @laamadonna un casello dell'autostrada è diventato Noah -