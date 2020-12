Allerta meteo: ecco i comuni che non aprono le scuole (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di aprirle che il Comune di Nocera Inferiore ha già dovuto emanare una nuova ordinanza di chiusura per le scuole, alla luce dell’Allerta meteo che riguarda anche il territorio dell’agro nocerino sarnese. Il sindaco Manlio Torquato, visto lo stato di Allerta meteo con criticità arancione a partire dalla mezzanotte di oggi 8 dicembre che prevede forti precipitazioni temporalesche e rischio idrogeologico, ha deciso la sospensione delle attività didattiche anche per asili nido e scuole dell’infanzia che da domani potevano riattivare le lezioni in presenza così come disposto dalla regione Campania. Il sindaco ha disposto anche il divieto di avvicinamento per la popolazione a corsi d’acqua e rischio esondazione e rottura delle sponda. A breve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di aprirle che il Comune di Nocera Inferiore ha già dovuto emanare una nuova ordinanza di chiusura per le, alla luce dell’che riguarda anche il territorio dell’agro nocerino sarnese. Il sindaco Manlio Torquato, visto lo stato dicon criticità arancione a partire dalla mezzanotte di oggi 8 dicembre che prevede forti precipitazioni temporalesche e rischio idrogeologico, ha deciso la sospensione delle attività didattiche anche per asili nido edell’infanzia che da domani potevano riattivare le lezioni in presenza così come disposto dalla regione Campania. Il sindaco ha disposto anche il divieto di avvicinamento per la popolazione a corsi d’acqua e rischio esondazione e rottura delle sponda. A breve ...

DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - RegLiguria : [8/12-12.45] #AllertaMeteoLIG ? Prolungata l'allerta meteo per NEVE ?? ZONE D e E (versanti padani di ponente e l… - rep_napoli : Maltempo: allerta meteo rossa per la provincia di Salerno, arancione nel resto della regione [aggiornamento delle 1… - casertafocus : MALTEMPO – Altre 24 ore di Allerta Meteo, bombe d’acqua e raffiche di vento: il sindaco Golia chiude cimitero e par… -