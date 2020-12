Alessandro Borghese indagato per false fatture: “Fregato da un parente di mia moglie” (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei cuochi più famosi e celebre volto televisivo, Alessandro Borghese, risulta indagato per false fatturazioni nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il cuoco è indagato insieme alla moglie Vilma Oliveri per una storia, ancora poco chiara, legata a fatture false. Al celebre chef è stato notificato l’avviso di garanzia. Sentito dal Corriere, Borghese ha raccontato di essere stato fregato: “Mai avrei pensato di raccontare di essere stato fregato da un parente”. Lo chef ha raccontato di aver conosciuto questo parente della moglie nel 2009, e di essere estraneo alla vicenda: “Ha iniziato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) Uno dei cuochi più famosi e celebre volto televisivo,, risultaperfatturazioni nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il cuoco èinsieme alla moglie Vilma Oliveri per una storia, ancora poco chiara, legata a. Al celebre chef è stato notificato l’avviso di garanzia. Sentito dal Corriere,ha raccontato di essere stato fregato: “Mai avrei pensato di raccontare di essere stato fregato da un”. Lo chef ha raccontato di aver conosciuto questodella moglie nel 2009, e di essere estraneo alla vicenda: “Ha iniziato a seguirmi come commercialista sin da quando ho fondato la ...

