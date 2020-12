Alessandro Borghese indagato per falsa fatturazione: “Sono stato fregato” (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese, cuoco di “Quattro ristoranti”, indagato dalla Procura di Milano per falsa fatturazione: “Fregato da uno di famiglia” foto facebook Alessandro BorgheseAlessandro Borghese è il noto chef, re dei programmi culto di cucina come Quattro ristoranti. Chi non ha mai visto una puntata di quel programma così innovativo e divertente mente. Il cuoco è stato colto alla sprovvista da un avviso di garanzia per una vicenda di false fatturazioni all’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Un colpo emotivo non indifferente per Borghese che ritiene di essere stato fregato da una persona di famiglia. Al Corriere della Sera ha raccontato tutta ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020), cuoco di “Quattro ristoranti”,dalla Procura di Milano per: “Fregato da uno di famiglia” foto facebookè il noto chef, re dei programmi culto di cucina come Quattro ristoranti. Chi non ha mai visto una puntata di quel programma così innovativo e divertente mente. Il cuoco ècolto alla sprovvista da un avviso di garanzia per una vicenda di false fatturazioni all’interno di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Un colpo emotivo non indifferente perche ritiene di esserefregato da una persona di famiglia. Al Corriere della Sera ha raccontato tutta ...

