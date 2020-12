Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24TERAMO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI. SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO VERSO RIETI. CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA STATALE 675 UMBRO LAZIALE, IN DIREZIONE DI VETRALLA, DAL KM 59+200 AL KM 61+800, SIAMO ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI VITERBO. IN ...