Uomini e Donne Gossip | Germano Avolio racconta tutta la verità

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Una recente intervista di Giorgioha innescato una serie di divisioni sul web in merito alla sua versione dei fatti. In questo breve intervento il giovane ha voluto spiegare le ragioni che hanno determinato la rottura con Valentina. Per lui è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro!chiarisce la sua posizione A sentirper Valentina c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il primo ricordo del loro incontro sembra ancora vivido nella sua memoria e locon tenera spensieratezza, pur sapendo che il problema si è verificato dopo. Ragion per cui ammette senza alcun problema di essere stato spinto dalla sua bellezza fisica che per lui rappresentava qualcosa di speciale. Rispetto a ...