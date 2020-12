Tommaso Zorzi, Urtis ha una cotta per lui. La reazione del gieffino: “Sono sotto choc” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomo Urtis confessa di essersi infatuato di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, ecco come ha reagito il gieffino Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia tra Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi? Nei giorni scorsi il noto chirurgo dei vip ha rivelato a Selvaggia Roma di essersi infatuato di Zorzi nella casa più spiata d’Italia. All’amica ha però chiesto di non lasciarsi sfuggire la sua rivelazione con nessuno. Ieri sera Urtis mentre parlava con Selvaggia le ha detto di aver cambiato idea in merito al suo segreto. La Roma e Giulia Salemi nella notte sono quindi andate subito da Tommaso ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomoconfessa di essersi infatuato dial Grande Fratello Vip, ecco come ha reagito ilContinuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia tra Giacomo? Nei giorni scorsi il noto chirurgo dei vip ha rivelato a Selvaggia Roma di essersi infatuato dinella casa più spiata d’Italia. All’amica ha però chiesto di non lasciarsi sfuggire la sua rivelazione con nessuno. Ieri seramentre parlava con Selvaggia le ha detto di aver cambiato idea in merito al suo segreto. La Roma e Giulia Salemi nella notte sono quindi andate subito da...

