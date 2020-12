Resident Evil 3.5 rivive grazie ad un progetto amatoriale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Residence of Evil ha condiviso un video che mostra il primo filmato del gameplay del prossimo fan remake di Resident Evil 3.5. Resident Evil 3.5 era una prima versione di Resident Evil 4, con Leon Scott Kennedy che esplorava un castello. Creato da Team Survival, Resident Evil 3.5 Revival è una conversione totale e una mod autonoma che mira a ricreare l'esperienza originale della versione prototipo inedita di Resident Evil 4. Questo gioco creato dai fan utilizza il Resident Evil 4 Engine e combinerà il castello, allucinazioni e zombie. Inoltre, utilizzerà nuovi asset personalizzati, come texture, animazioni e modelli. Attualmente non sappiamo se Capcom deciderà di dare ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Residence ofha condiviso un video che mostra il primo filmato del gameplay del prossimo fan remake di3.5.3.5 era una prima versione di4, con Leon Scott Kennedy che esplorava un castello. Creato da Team Survival,3.5 Revival è una conversione totale e una mod autonoma che mira a ricreare l'esperienza originale della versione prototipo inedita di4. Questo gioco creato dai fan utilizza il4 Engine e combinerà il castello, allucinazioni e zombie. Inoltre, utilizzerà nuovi asset personalizzati, come texture, animazioni e modelli. Attualmente non sappiamo se Capcom deciderà di dare ...

Eurogamer_it : #ResidentEvil 3.5 rivive grazie ad un progetto amatoriale. - Ucer2 : Solo le pido una cosa al resident evil 4 remake: - Nextplayer_it : Resident Evil 3.5 è un remake amatoriale di un fan. - cornosauro : Ho comprato a mio fratello per natale il vr per la ps4 con Resident Evil e adesso non so come farò a non dirgli niente fino al 25. - iannoz90 : RT @6dimattina_: Ma perché stanno tutti a Dubai, hanno tipo fatto una fortezza contro il covid stile resident evil? -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil 3.5: la leggenda rinasce in un progetto amatoriale Tom's Hardware Italia Il film di Monster Hunter è stato rimosso dalle sale cinesi dopo un solo giorno

Il film di Monster Hunter diretto Paul W. S. Anderson parte con il piede sbagliato in Cina: è stato infatti rimosso dalle sale dopo solo un giorno a causa di una battuta ritenuta razzista. Che il film ...

Monster Hunter è “razzista”: il film rimosso dalle sale cinesi a causa di una battuta

Il nuovo film sulla caccia ai mostri con Milla Jovovich, Monster Hunter, ha scatenato un putiferio: ecco perché e cos'è successo in Cina ...

Il film di Monster Hunter diretto Paul W. S. Anderson parte con il piede sbagliato in Cina: è stato infatti rimosso dalle sale dopo solo un giorno a causa di una battuta ritenuta razzista. Che il film ...Il nuovo film sulla caccia ai mostri con Milla Jovovich, Monster Hunter, ha scatenato un putiferio: ecco perché e cos'è successo in Cina ...