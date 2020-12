Raggi: a Villa Torlonia costruite da zero due aree giochi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “In questi mesi di pandemia, i parchi sono diventati una preziosa valvola di sfogo. Per questo abbiamo deciso di dedicare importanti risorse al miglioramento dei nostri giardini. Con un’attenzione particolare agli spazi dedicati ai bambini. Per Villa Torlonia, storico parco nel cuore del quartiere Nomentano, abbiamo appena approvato un progetto che va in questa direzione.” “Un lavoro complesso, considerati i vincoli storici e ambientali, che prevede la costruzione di due nuove aree ludiche: una per i piu’ piccini, dai 6 mesi ai 6 anni, e una per i piu’ grandi; entrambe collegate da una collinetta. Questa idea e’ stata proposta dai residenti, ci e’ piaciuta molto e l’abbiamo inserita nel piano di riqualificazione”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “In questi mesi di pandemia, i parchi sono diventati una preziosa valvola di sfogo. Per questo abbiamo deciso di dedicare importanti risorse al miglioramento dei nostri giardini. Con un’attenzione particolare agli spazi dedicati ai bambini. Per, storico parco nel cuore del quartiere Nomentano, abbiamo appena approvato un progetto che va in questa direzione.” “Un lavoro complesso, considerati i vincoli storici e ambientali, che prevede la costruzione di due nuoveludiche: una per i piu’ piccini, dai 6 mesi ai 6 anni, e una per i piu’ grandi; entrambe collegate da una collinetta. Questa idea e’ stata proposta dai residenti, ci e’ piaciuta molto e l’abbiamo inserita nel piano di riqualificazione”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook.

zombificazione : RT @claudio_2022: Tor Bella Monaca, Raggi mura la 'grotta' della droga. L'allarme di Villa Maraini: 'E' politica show. Così non si risolve… - claudio_2022 : Tor Bella Monaca, Raggi mura la 'grotta' della droga. L'allarme di Villa Maraini: 'E' politica show. Così non si r… - Profilo3Marco : RT @romatoday: #TorBellaMonaca, Raggi mura la 'grotta' della droga. L'allarme di Villa Maraini: 'E' #politica show. Così non si risolve nul… - romasulweb : Tor Bella Monaca, Raggi mura la 'grotta' della droga. L'allarme di Villa Maraini: 'E' politica show. Così non si ri… - Notiziedi_it : Tor Bella Monaca, Raggi mura la “grotta” della droga. L’allarme di Villa Maraini: “E’ politica show. Così non si ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Villa Raggi: a Villa Torlonia costruite da zero due aree giochi RomaDailyNews Insieme per Carrara: «Su Taliercio e Giromini ritardi e scelte scellerate»

carrara Giromini e Taliercio: le scuole (di una parte) di Marina di Carrara finiscono al centro del botta-risposta tra giunta e opposizione. Il gruppo Insieme per Carrara – Gianenrico Spediacci, Andre ...

"L’assessore Bruschi in confusione sull’area del parco di villa Ceci"

I consiglieri Spediacci, Vannucci e Benedini attaccano la giunta sulla vicenda del trasferimento delle scuole al campo dei Pini ...

carrara Giromini e Taliercio: le scuole (di una parte) di Marina di Carrara finiscono al centro del botta-risposta tra giunta e opposizione. Il gruppo Insieme per Carrara – Gianenrico Spediacci, Andre ...I consiglieri Spediacci, Vannucci e Benedini attaccano la giunta sulla vicenda del trasferimento delle scuole al campo dei Pini ...