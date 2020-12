Prima lo schianto, poi la tragedia: addio alla giovane promessa del volley (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un dramma sulla Provinciale 34 in provincia di Trento. L’auto sulla quale viaggiava la ragazza è finita fuori strada, ribaltandosi dopo lo schianto. Foto © Il DolomitiUna notte di sangue sulle strade italiane. E, ancora una volta, il bilancio include una giovanissima vittima. Dopo il sinistro che, nella serata del 5 dicembre, ha spazzato via quasi un’intera famiglia a Rozzano, è la Provinciale 34 di Tre Ville, in provincia di Trento, il teatro della tragedia. Uno schianto che ha coinvolto quattro giovanissimi, fatale per una sedicenne. L’auto, guidata da un ventiduenne e occupata da altre tre persone (un coetaneo e due minorenni, fra cui la vittima), sarebbe uscita di strada per motivi ancora da accertare, schiantandosi ai margini della carreggiata nei pressi della cittadina di Preore. L’impatto è stato talmente ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un dramma sulla Provinciale 34 in provincia di Trento. L’auto sulla quale viaggiava la ragazza è finita fuori strada, ribaltandosi dopo lo. Foto © Il DolomitiUna notte di sangue sulle strade italiane. E, ancora una volta, il bilancio include una giovanissima vittima. Dopo il sinistro che, nella serata del 5 dicembre, ha spazzato via quasi un’intera famiglia a Rozzano, è la Provinciale 34 di Tre Ville, in provincia di Trento, il teatro della. Unoche ha coinvolto quattro giovanissimi, fatale per una sedicenne. L’auto, guidata da un ventiduenne e occupata da altre tre persone (un coetaneo e due minorenni, fra cui la vittima), sarebbe uscita di strada per motivi ancora da accertare, schiantandosi ai margini della carreggiata nei pressi della cittadina di Preore. L’impatto è stato talmente ...

