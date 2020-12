No al terrorismo di stato

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Vogliamo innanzi tutto manifestare il nostro sconcerto di fronte alla tiepidezza con cui i governi europei, a cominciare dal nostro, e i grandi media, a cominciare da quelli italiani, hanno reagito all’assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh. Con ogni evidenza – poiché da Israele e dagli USA non è giunta alcuno smentita alla universale attribuzione dell’attentato al Mossad – si tratta di un atto terroristico di. È un fatto di inaudita gravità che non può in nessun caso lasciare indifferenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.