Mes, il rifiuto grillino demolisce la favola del M5S “redento”. Il Conte-bis non ha più senso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dubitiamo fortemente che il voto di giovedì prossimo al Senato segni la fine del Conte-bis. Di certo c’è che l’impuntatura grillina sul Mes ha il merito di smentire in radice la narrazione che l’ha tenuto a battesimo. Ad inventarla fu il suo king-maker Matteo Renzi per poi volare di bocca in bocca fino ad imporsi come motivazione ufficiale. Spiegò allora Renzi (e l’ha ribadito oggi a Repubblica) che il ribaltone non era una cinica manovra di palazzo bensì una delicata operazione chirurgica necessaria a staccare il redimibile populismo pentastellato dall’irrimediabile sovranismo salviniano. E che oltre al timore di «consegnare il Paese alle destre», pesava anche l’obiettivo di replicare su scala nazionale un segmento di quella “maggioranza Ursula” che aveva portato la Von Der Leyen alla guida della Commissione Ue. Sul Mes o scoppia il MoVimento o il governo Una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dubitiamo fortemente che il voto di giovedì prossimo al Senato segni la fine del-bis. Di certo c’è che l’impuntatura grillina sul Mes ha il merito di smentire in radice la narrazione che l’ha tenuto a battesimo. Ad inventarla fu il suo king-maker Matteo Renzi per poi volare di bocca in bocca fino ad imporsi come motivazione ufficiale. Spiegò allora Renzi (e l’ha ribadito oggi a Repubblica) che il ribaltone non era una cinica manovra di palazzo bensì una delicata operazione chirurgica necessaria a staccare il redimibile populismo pentastellato dall’irrimediabile sovranismo salviniano. E che oltre al timore di «consegnare il Paese alle destre», pesava anche l’obiettivo di replicare su scala nazionale un segmento di quella “maggioranza Ursula” che aveva portato la Von Der Leyen alla guida della Commissione Ue. Sul Mes o scoppia il MoVimento o il governo Una ...

