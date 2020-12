Mes: Berlusconi, 'sì a utilizzo per pandemia' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La coerenza ci porta a sostenere che l'Italia debba utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Europa con il Mes sanitario, che è una cosa completamente diversa, uno strumento creato apposta, anche con il nostro contributo e il mio personale intervento in Europa, per fronteggiare la pandemia". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La coerenza ci porta a sostenere che l'Italia debba utilizzare le risorse messe a disposizione dall'Europa con il Mes sanitario, che è una cosa completamente diversa, uno strumento creato apposta, anche con il nostro contributo e il mio personale intervento in Europa, per fronteggiare la". Lo ha affermato Silvio, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia.

