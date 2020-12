Ma Hamilton è davvero così forte? Il Gp del Bahrein solleva più di un dubbio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – È stata una giornata memorabile per il mondo dei motori quella di ieri, in grado di offrire spunti di riflessione che vanno oltre il mero aspetto agonistico. Il Gran Premio del Bahrein, vinto con merito dal messicano Perez grazie ad una gara tutta cuore e sorpassi, ha forse spogliato sua maestà Hamilton di quell’aurea pseudo-divina che la stampa mainstram sovente gli attribuisce. E’ Hamilton o la Mercedes a fare la differenza? Il Re Nero, convalescente covid, ha assistito via tv all’esaltante cavalcata del suo giovanissimo sostituto George Russel e, forse, qualche nuvola grigia si è addensata fra i suoi pensieri. Il motivo? Un 22enne come Russel, che prima di ieri non aveva mai segnato punti nel mondiale, si è permesso il lusso di spadroneggiare in gara (rischiando anche di vincere se non avesse forato a pochi giri dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic – È stata una giornata memorabile per il mondo dei motori quella di ieri, in grado di offrire spunti di riflessione che vanno oltre il mero aspetto agonistico. Il Gran Premio del, vinto con merito dal messicano Perez grazie ad una gara tutta cuore e sorpassi, ha forse spogliato sua maestàdi quell’aurea pseudo-divina che la stampa mainstram sovente gli attribuisce. E’o la Mercedes a fare la differenza? Il Re Nero, convalescente covid, ha assistito via tv all’esaltante cavalcata del suo giovanissimo sostituto George Russel e, forse, qualche nuvola grigia si è addensata fra i suoi pensieri. Il motivo? Un 22enne come Russel, che prima di ieri non aveva mai segnato punti nel mondiale, si è permesso il lusso di spadroneggiare in gara (rischiando anche di vincere se non avesse forato a pochi giri dal ...

IlPrimatoN : Con un rivale degno di questo nome ed una vettura meno stellare della Mercedes attuale, Lewis Hamilton sarebbe comu… - Antonio49989437 : @SkySportF1 Riflessioni post di GP : 1) Russell = talento, avrebbe vinto senza lo scempio della Mercedes ai box 2)… - RagazzaQualunq1 : RT @ariel_bonne: @Karina_Behrns @aalessiadivi Se seguiste un minimo di più lo sapreste che la Mercedes non è nuova a questo genere cambi in… - MaxxPotenza : RT @ariel_bonne: @Karina_Behrns @aalessiadivi Se seguiste un minimo di più lo sapreste che la Mercedes non è nuova a questo genere cambi in… - ariel_bonne : @itsfaridaE Mamma mia non credo ci possano arrivare :') Ed infatti non è la prima volta che Mercedes attua questo c… -