Koeman non sa scegliere tra Messi e Ronaldo | “Difficile dire chi sia il migliore”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha presentato la sfida di domani con la Juventus in conferenza stampa. Vogliamo vincere ogni partita giocando bene, abbiamo buone possibilità di vincere il girone. Con Messi parlo delle cose di campo, non voglio sprecare energia su fattori esterni: non si può fare nulla sulle voci che ci sono. Leo è molto importante, a volte lo si incolpa troppo facilmente per il fatto che sia il migliore. Cristiano Ronaldo anche è uno dei migliori, segna sempre, lotta e lavora, merita i miei complimenti. È fantastico goderci questi giocatori, i migliori degli ultimi 10-15 anni. Sono differenti ma entrambi incredibili, difficile dire chi sia più forte ma domani ci divertiremo. Pjanic alla Juventus aveva un ruolo diverso, noi giochiamo diversamente, pressiamo di più.

