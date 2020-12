Inter | Vieri | “Togliendo Messi e Ronaldo | il più forte al mondo è Lukaku”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Secondo me, Lukaku è il centravanti piùdel. Meglio di Kane, Lewandowski e Suarez“. Lo ha dichiarato Christian, ex bomber dell’e della nazionale italiana, durante un live andato in onda sul suo canale Twitch mentre era in compagnia di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. “E’ immarcabile – ha proseguito l’ex calciatore – ha troppa più potenza fisica e velocità rispetto agli altri: è una belva. Togliendo, è Lukaku il migliore ala livello di gol. Metto Halaand al secondo posto, ma il belga è nettamente più: gli altri li puoi marcare, Lukaku no”. SportFace.