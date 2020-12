Il Recovery Fund di Conte rischia l’incostituzionalità? (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Profili di incostituzionalità” nella cabina di regia scelta da Giuseppe Conte per governare i piani del Recovery Fund. Questa l’indiscrezione fatta filtrare da Affari Italiani come motivazione non ufficiale dello stop ai lavori sul dossier Recovery Fund dell’odierno Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dettare le linee generali della governance della componente italiana dei programmi comunitari di rilancio post-pandemia. Nelle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Profili di incostituzionalità” nella cabina di regia scelta da Giuseppeper governare i piani del. Questa l’indiscrezione fatta filtrare da Affari Italiani come motivazione non ufficiale dello stop ai lavori sul dossierdell’odierno Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dettare le linee generali della governance della componente italiana dei programmi comunitari di rilancio post-pandemia. Nelle InsideOver.

