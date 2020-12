Il Capodanno di Rai1 è confermato ma non da Terni | le ultime novità

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildi, ma non dall’Acciaieria di. Nelle ore scorse, era arrivata la notizia dello stop al concerto dell’ultimo dell’anno, ma Viale Mazzini ha già rimediato all’inconveniente, scegliendo una nuova location per lo show. Amadeus torna alla guida di L’Anno Che Verrà, in quest’edizione trasmesso dallo studio Frizzi-5 di Roma (ex Dear). La prima anticipazione è fornita da TvBlog, che ha così fugato i dubbi sulla programmazione Rai del giorno di San Silvestro. L’ultimo DPCM aveva infatti impedito che lo show fosse trasmesso da, ragione per la quale si è dovuti ricorrere a una soluzione alternativa per garantire lo spettacolo dell’ultimo dell’anno che per la prima volta si terrà a Roma. Le linee guida dell’organizzazione non sono ancora chiare, compresa la ...