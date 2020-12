Fratelli d'Italia Chieti sulla zona arancione: 'Marsilio guida autorevole' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abruzzo in zona arancione, firmata l'ordinanza. Il governo frena: 'Bisogna attendere il 9' 6 dicembre 2020 L'intervento del ministro Boccia: 'L'Abruzzo è in zona arancione? Sarà diffidato' 7 dicembre ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abruzzo in, firmata l'ordinanza. Il governo frena: 'Bisogna attendere il 9' 6 dicembre 2020 L'intervento del ministro Boccia: 'L'Abruzzo è in? Sarà diffidato' 7 dicembre ...

repubblica : Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abus… - FratellidItalia : ?? MES? Fratelli d'Italia voterà con un NO convinto. ?? Ascoltate il nostro Capogruppo alla Camera @FrancescoLollo1… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini antievasione al via, Lega e Fratelli d’Italia la boicottano: “Vogliono controllare cosa co… - Alberto97454268 : RT @PoliticaPerJedi: La responsabilità penale è sempre individuale e sorge con la sentenza definitiva, ma la quantità abnorme di storiacce… - Alberto97454268 : RT @SatiriCaZz: Da parlateci di Bibbiano a taciamo con #Ripepi è un attimo. Eh, Fratelli d'Italia? Cosa ne pensate del vostro leader calabr… -