Fiorentina | Caceres | «C’è un po’ di tensione | dobbiamo vincere con Prandelli»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Martin, difensore della, parla della situazione dei viola sotto la guida di Cesare. Ecco le sue parole Martin, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’uruguaiano ex Juve e Lazio. «In questo periodo con, Coppa Italia a parte, ancora non abbiamo vinto e quindi ogni partita è importante. Le critiche le affrontiamo, sono normali con questa classifica.fare una buona partita per prendere i tre punti.? C’è un po’ di, normale sia così, come da tutte le parti». Leggi su Calcionews24.com