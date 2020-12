Dpcm, Claudio Amendola si sfoga: ‘Cenone di Natale? Chi se ne frega’ (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2020 ha messo a dura prova i nervi di tutti, e le più recenti polemiche sul Dpcm natalizio non hanno fatto altro che buttare nuova benzina sul fuoco. Succede quindi che anche Claudio Amendola si mostri insofferente ed esasperato da tutta la situazione. L’attore, in particolare, è stufo di coloro che non riescono ad accettare l’idea di un Natale trascorso in casa unicamente con i parenti più stretti invece delle tradizionali tavolate degli anni scorsi. Così, ospite de L’aria di domenica in onda il 6 dicembre su La 7, Amendola si sfoga (QUI il video). Lo sfogo di Claudio Amendola a L’aria di domenica Interpellato dalla conduttrice Myrta Merlino e invitato a porre eventuali domande alla virologa Ilaria Capua Claudio ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2020 ha messo a dura prova i nervi di tutti, e le più recenti polemiche sulnatalizio non hanno fatto altro che buttare nuova benzina sul fuoco. Succede quindi che anchesi mostri insofferente ed esasperato da tutta la situazione. L’attore, in particolare, è stufo di coloro che non riescono ad accettare l’idea di untrascorso in casa unicamente con i parenti più stretti invece delle tradizionali tavolate degli anni scorsi. Così, ospite de L’aria di domenica in onda il 6 dicembre su La 7,si(QUI il video). Lo sfogo dia L’aria di domenica Interpellato dalla conduttrice Myrta Merlino e invitato a porre eventuali domande alla virologa Ilaria Capua...

