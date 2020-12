Warner Bros: svelati i loghi dei film più attesi (Di domenica 6 dicembre 2020) La casa di produzione cinematografica statunitense Warner Bros ha annunciato i loghi dei film più attesi nell’intera lista che verrà trasmessa contemporaneamente su HBO Max. Quali sono i loghi dei film più attesi? Nella lista, tra i 17 visibili nel 2021 i film più attesi dal pubblico annunciati da Warner Bros sono certamente: Matrix 4, Godzilla vs Kong , Mortal Kombat e The Many Saints of Newark. La casa di produzione oltre ad aver dato l’incredibile notizia dell’uscita contemporanea ha svelato anche i loghi dei film. La lista dei film Oltre ai quattro principali sopraelencati, le versioni HBO Max della casa di produzione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) La casa di produzione cinematografica statunitenseha annunciato ideipiùnell’intera lista che verrà trasmessa contemporaneamente su HBO Max. Quali sono ideipiù? Nella lista, tra i 17 visibili nel 2021 ipiùdal pubblico annunciati dasono certamente: Matrix 4, Godzilla vs Kong , Mortal Kombat e The Many Saints of Newark. La casa di produzione oltre ad aver dato l’incredibile notizia dell’uscita contemporanea ha svelato anche idei. La lista deiOltre ai quattro principali sopraelencati, le versioni HBO Max della casa di produzione ...

mixborghi : RT @HorrorItalia24: Il Natale di Warner Bros. arriva a casa con “In Vacanza su Marte”, “Tenet”, “Joker Collector’s Edition”, “Le Streghe” e… - HorrorItalia24 : Il Natale di Warner Bros. arriva a casa con “In Vacanza su Marte”, “Tenet”, “Joker Collector’s Edition”, “Le Stregh… - wxllscrown : raga non twitto da una vita, comunque vi faccio un thread sui warner bros studios perchè ci sono andata l’anno scor… - ImoviezMagazine : WARNER BROS. ANNUCIA, NEL 2021 TUTTI I FILM IN CONTEMPORANEA IN SALA E IN STREAMING - GiuliaLavegas : RT @ddraconifors: Non mi abituerò mai al logo della Warner Bros che diventa sempre più cupo da film a film #harrypottereilcalicedifuoco #ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Warner Bros Rivoluzione a Hollywood. La Warner Bros. fa uscire contemporaneamente i film in sala e in streaming: ecco i… Il Fatto Quotidiano Warner Bros: svelati i loghi dei film più attesi

Dopo aver annunciato la novità dei nuovi film in arrivo in contemporanea la Warner Bros ha svelato i loghi dei film più attesi ...

Godzilla vs Kong: il primo filmato mostra Kong in catene

Il nuovo filmato di Godzilla vs Kong vede i due mostri faccia a faccia prima del loro attesissimo scontro. Il primo filmato però rivela che Kong è ...

Dopo aver annunciato la novità dei nuovi film in arrivo in contemporanea la Warner Bros ha svelato i loghi dei film più attesi ...Il nuovo filmato di Godzilla vs Kong vede i due mostri faccia a faccia prima del loro attesissimo scontro. Il primo filmato però rivela che Kong è ...