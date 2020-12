VIDEO F1, Charles Leclerc: “Errore mio, sorpreso da Perez” (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è concluso dopo sole quattro curve per Charles Leclerc il Gran Premio di Sakhir 2020, valevole per il sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, scattato dalla seconda fila in griglia, ha commesso un errore alla staccata di curva 4 centrando Sergio Perez e danneggiando irrimediabilmente la sua SF1000. “Onestamente, quando faccio un errore lo dico. Ero vicino a Verstappen, ho provato a sorpassarlo in frenata, ho visto Perez davanti ma mi aspettavo che rimanesse sull’esterno della curva e non tornasse all’interno”, ha detto Leclerc. Di seguito il VIDEO con le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: VIDEO DICHIARAZIONI Charles Leclerc GP SAKHIR 2020 F1: erik.nicolaysen@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è concluso dopo sole quattro curve peril Gran Premio di Sakhir 2020, valevole per il sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari, scattato dalla seconda fila in griglia, ha commesso un errore alla staccata di curva 4 centrando Sergio Perez e danneggiando irrimediabilmente la sua SF1000. “Onestamente, quando faccio un errore lo dico. Ero vicino a Verstappen, ho provato a sorpassarlo in frenata, ho visto Perez davanti ma mi aspettavo che rimanesse sull’esterno della curva e non tornasse all’interno”, ha detto. Di seguito ilcon le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:DICHIARAZIONIGP SAKHIR 2020 F1: erik.nicolaysen@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport ...

