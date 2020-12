Terribile incidente sulla Pontina tra più vetture: auto si ribalta, strada chiusa verso Roma (Di domenica 6 dicembre 2020) Terribile incidente sulla SS 148 Pontina in direzione Roma, all’altezza di Castel di Decima. E’ successo intorno alle ore 13:40, a scontrarsi più veicoli e uno di questi nell’urto si è ribaltato. La dinamica del sinistro non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la ricostruzione dell’accaduto. Una persona è rimasta ferita a seguito del violento scontro ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto presenti anche gli uomini dell’Anas che hanno provveduto a chiudere la Pontina in direzione della Capitale. Il traffico è attualmente deviato sulla Pontina Vecchia all’altezza di Castel di Decima. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020)SS 148in direzione, all’altezza di Castel di Decima. E’ successo intorno alle ore 13:40, a scontrarsi più veicoli e uno di questi nell’urto si èto. La dinamica del sinistro non è ancora chiara: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale per la ricostruzione dell’accaduto. Una persona è rimasta ferita a seguito del violento scontro ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto presenti anche gli uomini dell’Anas che hanno provveduto a chiudere lain direzione della Capitale. Il traffico è attualmente deviatoVecchia all’altezza di Castel di Decima. su Il Corriere della Città.

SkySportF1 : Tutte le inquadrature del terribile incidente di Romain #Grosjean al via del #BahrainGP ????: il francese è in ospeda… - CorriereCitta : Terribile incidente sulla Pontina tra più vetture: auto si ribalta, strada chiusa verso Roma - thecoolmauri : RT @wolfPris: Ieri sera c'e stato un terribile incidente qui a Milano, mamma e figlia 12enne deceduti, altri due figli e papà gravissimi. O… - RaiNews : #F1 #Grosjean va in Svizzera per curarsi, sostituito da Fittipaldi anche nell'ultima gara della stagione 2020 - Labellapassante : RT @wolfPris: Ieri sera c'e stato un terribile incidente qui a Milano, mamma e figlia 12enne deceduti, altri due figli e papà gravissimi. O… -