Salerno, a Fratte cade albero: strada interrotta (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La violenta ed annunciata ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Salerno ha prodotto una serie di danni. Ai confini tra Pellezzano e Salerno lungo la SS88, all'altezza delle Fonderie Pisano la strada è interrotta a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo, che impedisce di proseguire lungo questo percorso. In una nota il comune di Pellezzano ha consigliato di imboccare il percorso alternativo lungo la SP27. Nel Frattempo diverse squadre di operai sono al lavoro per rimuovere l'albero caduto e ripristinare la circolazione stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

