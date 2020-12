Quarto: il paese piacentino suddiviso in tre (Di domenica 6 dicembre 2020) "Non si potrà neanche attraversare la strada": la situazione anomala che vivrà la frazione piacentina di Quarto durante le festività. Piacenza: la frazione di Quarto è divisa in tre Comuni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) "Non si potrà neanche attraversare la strada": la situazione anomala che vivrà la frazione piacentina didurante le festività. Piacenza: la frazione diè divisa in tre Comuni su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Quarto paese Quarto, il paese piacentino diviso in tre comuni: a Natale vietato anche solo attraversare la strada Leggo.it Quarto, il paese piacentino diviso in tre comuni: a Natale vietato anche solo attraversare la strada

Nel Piacentino c'è un paese di 1.400 abitanti, la frazione di Quarto, che è diviso in tre Comuni. C'è infatti una strada che divide a metà il ...

