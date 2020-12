Prima di reagire, aspetta! (Di domenica 6 dicembre 2020) Calma e sangue freddo! Due settimane fa ho pubblicato il solito articolo domenicale al seguito del quale ho ricevuto diversi attacchi, e censura del post. Ho riflettuto e provato a spiegare cosa intendessi dire nell’introduzione che facevo dell’argomento, ma non è valso a molto, se non al blocco in alcuni gruppi. Vorrei raccogliere in questo articolo alcune delle riflessioni che sto facendo in questi ultimi giorni e mi chiedo cosa non sia andato, tenendo conto che scrivo per questo giornale da quasi 3 anni: forse il contenuto non è stato apprezzato? È risultato fastidioso? Sicuramente la comunicazione virtuale mette in atto anche dei “transfert” ossia: se leggo qualcosa che mi rende nervoso, sfogo questa emozione su chi me la sta procurando. Capirsi non è facile La comunicazione non è cosa facile, quando due persone parlano trasmettono una serie di informazioni che contengono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Calma e sangue freddo! Due settimane fa ho pubblicato il solito articolo domenicale al seguito del quale ho ricevuto diversi attacchi, e censura del post. Ho riflettuto e provato a spiegare cosa intendessi dire nell’introduzione che facevo dell’argomento, ma non è valso a molto, se non al blocco in alcuni gruppi. Vorrei raccogliere in questo articolo alcune delle riflessioni che sto facendo in questi ultimi giorni e mi chiedo cosa non sia andato, tenendo conto che scrivo per questo giornale da quasi 3 anni: forse il contenuto non è stato apprezzato? È risultato fastidioso? Sicuramente la comunicazione virtuale mette in atto anche dei “transfert” ossia: se leggo qualcosa che mi rende nervoso, sfogo questa emozione su chi me la sta procurando. Capirsi non è facile La comunicazione non è cosa facile, quando due persone parlano trasmettono una serie di informazioni che contengono ...

