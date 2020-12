Mara Carfagna ricoverata per una polmonite non Covid-19: condizioni buone (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici Mara Carfagna si trova ricoverata in un ospedale romano per una polmonite non legata all'infezione da Covid: le sue condizioni sono buone Mara Carfagna si trova in questo momento ricoverata in ospedale a Roma a causa di una polmonite ma il suo non sarebbe un caso di coronavirus. La vicepresidente della Camera è ricoverata da martedì scorso per accertamenti ma le sue condizioni di salute sono complessivamente buone. Circa due settimane fa, Mara Carfagna ha svolto l'isolamento fiduciario per essere entrata in contatto con un soggetto positivo. Per questa ragione la deputata di Forza ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galicisi trovain un ospedale romano per unanon legata all'infezione da: le suesonosi trova in questo momentoin ospedale a Roma a causa di unama il suo non sarebbe un caso di coronavirus. La vicepresidente della Camera èda martedì scorso per accertamenti ma le suedi salute sono complessivamente. Circa due settimane fa,ha svolto l'isolamento fiduciario per essere entrata in contatto con un soggetto positivo. Per questa ragione la deputata di Forza ...

