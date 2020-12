Lewandowski: «Come Messi ne nasce uno ogni 100 anni. I miei idoli? Henry e Del Piero» (Di domenica 6 dicembre 2020) Robert Lewandowski si è raccontato in una lunga ed interessante intervista al quotidiano argentino Olé. Le sue parole Lunga ed interessante intervista rilasciata da Robert Lewandowski al quotidiano argentino Olè. Il bomber polacco si è raccontato tra idoli d’infanzia e attualità. INFANZIA – «Difficile rispondere quando esattamente ho capito che avrei fatto del calcio la mia professione. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo sei anni. A otto anni mi portarono a giocare con ragazzi di due anni più grandi di me. Fin dall’inizio avrei segnato molti gol, ma forse è stato a 16 anni quando ho capito sarebbe stato il mio mestiere». idoli – «Se ho avuto degli idoli da piccolo? Quando ero bambino sì, ben due. Il primo è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Robertsi è raccontato in una lunga ed interessante intervista al quotidiano argentino Olé. Le sue parole Lunga ed interessante intervista rilasciata da Robertal quotidiano argentino Olè. Il bomber polacco si è raccontato trad’infanzia e attualità. INFANZIA – «Difficile rispondere quando esattamente ho capito che avrei fatto del calcio la mia professione. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo sei. A ottomi portarono a giocare con ragazzi di duepiù grandi di me. Fin dall’inizio avrei segnato molti gol, ma forse è stato a 16quando ho capito sarebbe stato il mio mestiere».– «Se ho avuto deglida piccolo? Quando ero bambino sì, ben due. Il primo è ...

