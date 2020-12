John Lennon: a quarant’anni dalla morte il caso non è ancora chiuso (video) (Di domenica 6 dicembre 2020) “Lo sai che cosa hai fatto?”. “Sì, ho appena sparato a John Lennon”. Fu questa la fredda risposta che Mark David Chapman diede al custode del Dakota Building dopo aver sparato quattro colpi alla schiena di John Lennon. Lo ha fatto davanti al portone del lussuoso palazzo in cui risiedeva, sulla 72ª strada di New York.. Era l’8 dicembre 1980. Raccontano le cronache dell’epoca, mentre Lennon moriva tra le braccia della moglie, l’assassino non scappò subito ma si mise a leggere Il giovane Holden. La morte di John Lennon in concomitanza con l’uscita dell’album La ricostruzione di quell’omicidio è stata oggetto di film e libri e di infinite ipotesi di complotto, comprese alcune che vedevano la Cia dietro l’uccisione. Le teorie poggiavano sul fatto che l’Fbi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) “Lo sai che cosa hai fatto?”. “Sì, ho appena sparato a”. Fu questa la fredda risposta che Mark David Chapman diede al custode del Dakota Building dopo aver sparato quattro colpi alla schiena di. Lo ha fatto davanti al portone del lussuoso palazzo in cui risiedeva, sulla 72ª strada di New York.. Era l’8 dicembre 1980. Raccontano le cronache dell’epoca, mentremoriva tra le braccia della moglie, l’assassino non scappò subito ma si mise a leggere Il giovane Holden. Ladiin concomitanza con l’uscita dell’album La ricostruzione di quell’omicidio è stata oggetto di film e libri e di infinite ipotesi di complotto, comprese alcune che vedevano la Cia dietro l’uccisione. Le teorie poggiavano sul fatto che l’Fbi ...

