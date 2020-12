Il rammarico per Maradona, ma non è stato abbandonato: con lui c’erano le figlie e il nipote (Di domenica 6 dicembre 2020) Un pizzico di rammarico c’è per la morte di Maradona, ed è Ciro Ferrara in collegamento con Domenica In a confermare ciò che molti non hanno il coraggio di dire: “Presi dalla vita di tutti i giorni nessuno ha pensato di portarlo via, di aiutarlo davvero” ma Ferrara pensa che sarebbe stato molto difficile. “Avevamo un’unica possibilità ed era quella di invogliarlo a venire al campo perché era la sua vita e lo portava lontano dal tutto il resto”. E’ a questo che pensa uno dei suoi amici più cari che solo oggi riesce a parlare dopo la morte di Maradona. “Cercavo un po’ di conforto e mi sono immaginato questa telefonata tra me e il mio capitano”. Ciro Ferrara la legge con un’emozione forte ma arriva fino all’ultima parola. “Hugo è un fratello di sangue e posso solamente immaginare il dolore ma ti assicuro che ha lasciato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 dicembre 2020) Un pizzico dic’è per la morte di, ed è Ciro Ferrara in collegamento con Domenica In a confermare ciò che molti non hanno il coraggio di dire: “Presi dalla vita di tutti i giorni nessuno ha pensato di portarlo via, di aiutarlo davvero” ma Ferrara pensa che sarebbemolto difficile. “Avevamo un’unica possibilità ed era quella di invogliarlo a venire al campo perché era la sua vita e lo portava lontano dal tutto il resto”. E’ a questo che pensa uno dei suoi amici più cari che solo oggi riesce a parlare dopo la morte di. “Cercavo un po’ di conforto e mi sono immaginato questa telefonata tra me e il mio capitano”. Ciro Ferrara la legge con un’emozione forte ma arriva fino all’ultima parola. “Hugo è un fratello di sangue e posso solamente immaginare il dolore ma ti assicuro che ha lasciato ...

MateNapoli1 : @JastemmoColNAP Ho più rammarico per Håland onestamente - PieroLadisa : Lo scorso 1 ottobre scrissi questo pezzo sull'Academy #Ferrari. Maranello ha avuto un'ottima crescita per quel che… - Federico01 : Funziona? E' ridotto ad un cadavere orbitante? E chi lo sa? Gli anni sono relativi al Mondo. Mi ha dato in pasto d… - roberto2_lamela : @GianluigiFuturo @MantiniRita E sì caro Luigi per per rimane un grande rammarico. Un giravolta inaccettabile per me… - federikobianchi : @fabbricainter @IvanFabbris Il 'nessuno esente da colpe' comprende anche questo. Certo è che rimane il rammarico, d… -