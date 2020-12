Futuro Messi e Neymar: dove potrebbero giocare insieme i due sudamericani? (Di domenica 6 dicembre 2020) Le tre possibili squadre. Leggi su 90min (Di domenica 6 dicembre 2020) Le tre possibili squadre.

MarvliMla : #pincio Le generazioni del futuro...siamo messi bene!?????????????? - sportli26181512 : PSG, Leonardo: 'Messi? Non è il momento di parlarne, rispetto per il Barcellona': Il ds del PSG ha parlato del futu… - ginospadino : @ExplorerLento Qui nel futuro stiamo messi talmente male politicamente che per la morte di Andreotti mi verrebbe da di dire,mi dispiace.... - PaolaAvramo : Siamo messi molto male, non possiamo avere speranze per un futuro migliore, purtroppo..... - paolobaldi3 : @VincenzoParisi5 Siete veramente messi male, ma tutti sti brocchi dove li ha trovati Cairo? 20 anni fa non avrebber… -