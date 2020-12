Fontana: "Con la norma che impedisce di spostarsi tra comuni un disastro sociale e umano" (Di domenica 6 dicembre 2020) “Una norma che non ha minimante senso”: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del divieto di mobilità tra comuni il 25 dicembre introdotto dall’ultimo Dpcm. “Io credo che il giorno di Natale con questa norma si rischi di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli” ha detto Fontana a Radio Padania. “E’ una situazione che ritengono veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze. Quella sì che è una cosa che rischia di creare assembramenti e caos sui treni, nelle stazioni e negli aeroporti, l’esatto contrario di quello di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) “Unache non ha minimante senso”: così il presidente della Regione Lombardia Attilioha parlato del divieto di mobilità trail 25 dicembre introdotto dall’ultimo Dpcm. “Io credo che il giorno di Natale con questasi rischi di creare un, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli” ha dettoa Radio Padania. “E’ una situazione che ritengono veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze. Quella sì che è una cosa che rischia di creare assembramenti e caos sui treni, nelle stazioni e negli aeroporti, l’esatto contrario di quello di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto ...

fattoquotidiano : Fontana per i ritardi dei vaccini se la prende con i pm: “Temiamo le inchieste”. La procura: “Non blocchiamo noi l’… - fattoquotidiano : LOMBARDIA / L'OBIETTIVO DELLA LEGA Un piano con un unico scopo: riaprire tutto, il prima possibile, per non bruciar… - susanna769 : RT @La_manina__: #Fontana scrive ai pm che indagano su di lui: non ci sono vaccini antinfluenzali perché i funzionari temono le inchieste.… - MassimoPiampian : RT @ilruttosovrano: Fontana fa sapere alla Procura di Milano che vorrebbe acquistare le dosi di vaccino antinfluenzale, che mancano, con un… - cirillo8 : RT @La_manina__: #Fontana scrive ai pm che indagano su di lui: non ci sono vaccini antinfluenzali perché i funzionari temono le inchieste.… -