Eriksen entrato al 91? Conte | “Il mio rapporto con lui è ottimo”

A rovinare, in parte, la bella serata dell'Inter a San Siro, che ha battuto il Bologna per 3-1, è stato l'episodio Eriksen. L'acquisto più importante dei nerazzurri dello scorso gennaio, utilizzato come un ragazzino qualsiasi e fatto entrare al 91. Una punizione, un'umiliazione? Chissà. Intanto Conte nel post gara ha così analizzato l'episodio: "Il mio rapporto con Eriksen è ottimo, come con tutti i calciatori. I ragazzi sanno che quando scelgo un giocatore ho i miei motivi, nell'interesse della squadra. Sta lavorando, deve continuare a farlo".

