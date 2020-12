DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: subito fuori Leclerc e Verstappen! Russell allunga su Bottas (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20/87 Bottas fa segnare il record sul giro, ma Russell mantiene sempre 2.3 di vantaggio sul compagno. Norris fa fatica con le gomme e Albon e Perez sono in scia e lo attaccano! 19/87 AGGIORNAMENTO GP Sakhir 1 63 G. Russell (M) Mercedes + 0?000 15/87 2 77 V. Bottas (M) Mercedes + 0?000 3 55 C. Sainz (B) McLaren + 0?000 4 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0?000 5 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri + 0?000 6 18 L. Stroll (B) Racing Point + 0?000 7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri + 0?000 8 31 E. Ocon (M) Renault + 0?000 9 4 L. Norris (B) McLaren + 0?000 10 23 A. Albon (M) Red Bull + 0?000 11 11 S. Perez (M) Racing Point + 0?000 12 5 S. Vettel (M) Ferrari + 0?000 13 20 K. Magnussen ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20/87fa segnare il record sul giro, mamantiene sempre 2.3 di vantaggio sul compagno. Norris fa fatica con le gomme e Albon e Perez sono in scia e lo attaccano! 19/87 AGGIORNAMENTO GP1 63 G.(M) Mercedes + 0?000 15/87 2 77 V.(M) Mercedes + 0?000 3 55 C. Sainz (B) McLaren + 0?000 4 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0?000 5 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri + 0?000 6 18 L. Stroll (B) Racing Point + 0?000 7 10 P. Gasly (B) AlphaTauri + 0?000 8 31 E. Ocon (M) Renault + 0?000 9 4 L. Norris (B) McLaren + 0?000 10 23 A. Albon (M) Red Bull + 0?000 11 11 S. Perez (M) Racing Point + 0?000 12 5 S. Vettel (M) Ferrari + 0?000 13 20 K. Magnussen ...

