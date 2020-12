Delrio avverte sul Mes | ' Se si torna al Conte uno la coalizione non avrebbe più senso '

(Di domenica 6 dicembre 2020) Parole preoccupate dopo che l'anima populista e anti-europeista del M5s èta a farsi sentire ed è pronta a far saltare il banco. "Questa prova non ha un appello. Il Pd è entrato inper ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Delrio avverte

Open

Il capogruppo del Pd alla Camera: "Abbiamo trattato un anno per giungere a questa stesura della riforma. Se poi in Italia non l'approviamo, le istituzioni repubblicane perderanno la loro credibilità" ...Luigi Di Maio avvisa i suoi: "Sarebbe da irresponsabili votare contro il governo e contro il premier che chiede l'autorizzazione ad andare in Europa a chiedere di utilizzare i 209 miliardi di Recovery ...