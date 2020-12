Covid, sciatori ammassati per la fila in funivia a Verbier: bufera in Svizzera (Di domenica 6 dicembre 2020) Covid, ressa per fila funivia Verbier: rischio contagi Svizzera Hanno fatto il giro del web le foto degli sciatori ammassati sabato alla stazione sciistica di Verbier, nel Canton Vallese, in Svizzera. A pubblicare gli scatti, giudicati da tanti “inammissibili”, è il giornale Le Nouveliste. Nonostante rimangano chiusi locali e ristoranti, gli assembramenti davanti alla funivia hanno destato profonda preoccupazione per il rischio di contagi da Covid. Secondo quanto scrive il quotidiano, il cantone è intervenuto per richiamare all’ordine la gestione della stazione sciistica che oggi ha dimostrato – con altri scatti – che effettivamente le distanze vengono rispettate. “Sabato siamo rimasti sopraffatti per ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020), ressa per: rischio contagiHanno fatto il giro del web le foto deglisabato alla stazione sciistica di, nel Canton Vallese, in. A pubblicare gli scatti, giudicati da tanti “inammissibili”, è il giornale Le Nouveliste. Nonostante rimangano chiusi locali e ristoranti, gli assembramenti davanti allahanno destato profonda preoccupazione per il rischio di contagi da. Secondo quanto scrive il quotidiano, il cantone è intervenuto per richiamare all’ordine la gestione della stazione sciistica che oggi ha dimostrato – con altri scatti – che effettivamente le distanze vengono rispettate. “Sabato siamo rimasti sopraffatti per ...

