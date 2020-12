Che tempo che fa: ospiti Roberto Bolle, Sabrina Ferilli e Peppe Vessicchio, stasera su Rai3 (Di domenica 6 dicembre 2020) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con l'undicesima puntata e con tanti ospiti tra cui Roberto Bolle, Sabrina Ferilli, Luciano Ligabue e Peppe Vessicchio. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3, dalle 20:00, con l'undicesimo appuntamento di stagione e in compagnia di tanti ospiti. Torna Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. Nel corso della puntata si avvicenderanno, nel salotto televisivo di Fazio, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; il Presidente della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020) Cheche fa tornasudalle 20:00 con l'undicesima puntata e con tantitra cui, Luciano Ligabue e. CheChe Fa tornasu, dalle 20:00, con l'undicesimo appuntamento di stagione e in compagnia di tanti. Torna Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato daSaviano. Nel corso della puntata si avvicenderanno, nel salotto televisivo di Fazio, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; il Presidente della ...

borghi_claudio : @ElioLannutti Elio ma che dici? La risoluzione può solo dire si o no. E' finito il tempo degli inganni. La risoluzi… - matteosalvinimi : Senza Lega al governo anche i rimborsi per i risparmiatori veneti vanno a rilento. Con noi avevano ottenuto attenzi… - ItaliaViva : Farò il vaccino e credo che sarebbe bello che tutti i leader politici italiani dimostrassero che è finito il tempo… - amyrmia7x : RT @Annamar56834309: Il tempo darà le sue ragioni. Il tempo darà un senso a quello che è successo. - RSUCMdiFirenze : RT @andrea70nevi: @DadoneFabiana Ministra, viste le parole di interesse scritte nei confronti delle Organizzazioni Sindacali per lo scioper… -