Can Yaman diventa un videogioco - (Di domenica 6 dicembre 2020) Roberta Damiata Con un messaggio a sorpresa sui suoi social, dopo mesi di silenzio torna Can Yaman che dal 15 dicembre sarà il protagonista di un videogioco Dopo mesi di silenzio, polemiche per la chiusura anticipata in Turchia della soap Bay Yanlis, che vedremo prossimamente sulle reti Mediaset, con un’annuncio a sorpresa torna Can Yaman l’eroe di Daydreamer la soap campione d’ascolti di Canale 5 che ora è diventata anche un libro, Day Dreamer -le ali del sogno, edito da Mondadori dando il volto ad un eroe dei videogiochi. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio tramite i suoi social: “Sono orgoglioso di annunciare che Pasha Fencer sarà lanciato il 15 dicembre. È tempo di giocare”. La notizia però, era già stata data in anteprima dalla fans dell’attore turco sempre molto attente e fedeli ad ogni ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Roberta Damiata Con un messaggio a sorpresa sui suoi social, dopo mesi di silenzio torna Canche dal 15 dicembre sarà il protagonista di unDopo mesi di silenzio, polemiche per la chiusura anticipata in Turchia della soap Bay Yanlis, che vedremo prossimamente sulle reti Mediaset, con un’annuncio a sorpresa torna Canl’eroe di Daydreamer la soap campione d’ascolti di Canale 5 che ora èta anche un libro, Day Dreamer -le ali del sogno, edito da Mondadori dando il volto ad un eroe dei videogiochi. E’ stato lo stesso attore a dare l’annuncio tramite i suoi social: “Sono orgoglioso di annunciare che Pasha Fencer sarà lanciato il 15 dicembre. È tempo di giocare”. La notizia però, era già stata data in anteprima dalla fans dell’attore turco sempre molto attente e fedeli ad ogni ...

