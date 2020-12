Bruciato mentre dormiva: muore Leonardo Grasso, frate degli ultimi (Di domenica 6 dicembre 2020) Il religioso camilliano, della comunità “Tenda San Camillo” di Riposto, nel catanese, sarebbe stato cosparso di benzina. Il cordoglio di mons. Raspanti. fratel Leonardo Grasso (NewSicilia)Sei ospiti, tutti illesi. Ma lui, frate Leonardo Grasso, non ce l’ha fatta. Le fiamme che, all’alba, hanno divorato i locali della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo” di Riposto, nel Catanese, non gli hanno lasciato scampo. Un incendio probabilmente di origine dolosa, spento dai Vigili del fuoco e oggetto di un’indagine dei Carabinieri della compagnia di Girre. Che avrebbero già fermato il presunto responsabile. frate Leonardo, aveva scelto di dedicare se stesso agli altri in età matura. A cinquant’anni, quando si rese ... Leggi su chenews (Di domenica 6 dicembre 2020) Il religioso camilliano, della comunità “Tenda San Camillo” di Riposto, nel catanese, sarebbe stato cosparso di benzina. Il cordoglio di mons. Raspanti.(NewSicilia)Sei ospiti, tutti illesi. Ma lui,, non ce l’ha fatta. Le fiamme che, all’alba, hanno divorato i locali della comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo” di Riposto, nel Catanese, non gli hanno lasciato scampo. Un incendio probabilmente di origine dolosa, spento dai Vigili del fuoco e oggetto di un’indagine dei Carabinieri della compagnia di Girre. Che avrebbero già fermato il presunto responsabile., aveva scelto di dedicare se stesso agli altri in età matura. A cinquant’anni, quando si rese ...

GattoSi18120606 : RT @francescatotolo: Centro accoglienza #Torino: immigrati tunisini buttano il cibo per terra, pretendono una televisione nuova e si lament… - StefanoTardugno : RT @francescatotolo: Centro accoglienza #Torino: immigrati tunisini buttano il cibo per terra, pretendono una televisione nuova e si lament… - MargotRossano : Mentre cucinavo mi è presa a fuoco una pezza e stavo morendo dalla puzza di bruciato ahahah - OttiliaMason : Nel frattempo si è bruciato tutto mentre Monia è fuori con sua cugina. #BakeOffItalia - FRANCESC0PAGANO : Chi si è bruciato dove non batte il sole mentre era in doccia? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bruciato mentre Giorgio Agamben contro l'uomo solo "biologico" ilGiornale.it Bruciato mentre dormiva: muore Leonardo Grasso, frate degli ultimi

Leonardo Grasso, della comunità "Tenda San Camillo" di Riposto, nel catanese, sarebbe stato cosparso di benzina. Il cordoglio di mons. Raspanti.

Rubate le statue del presepe in piazza Ciaia

L'atto spregevole è stato compiuto questa notte da ignoti: la Polizia Municipale sta acquisendo le immagini della videosorveglianza ...

Leonardo Grasso, della comunità "Tenda San Camillo" di Riposto, nel catanese, sarebbe stato cosparso di benzina. Il cordoglio di mons. Raspanti.L'atto spregevole è stato compiuto questa notte da ignoti: la Polizia Municipale sta acquisendo le immagini della videosorveglianza ...