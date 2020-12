Attenzione a queste mail: gli attacchi hacker che potrebbero svuotarvi il conto corrente (Di domenica 6 dicembre 2020) Stanno circolando numerose mail truffa che tramite la furbizia degli ideatori riescono a svuotare i nostri conti correnti. Vediamo insieme come prevenirle Truffe tramite mail: come prevenirle (Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay)Dal momento stesso in cui ci esponiamo sui social o anche semplicemente sul mondo del web, siamo coscienti del fatto che stiamo entrando su una rete tanto utile quanto sconosciuta. Come noi abbiamo la possibilità di scoprire tutto e tutti, anche noi stessi siamo visibili ed esposti. E’ bene dunque stare sempre attenti e non abbassare la guardia, poiché le truffe sono sempre dietro l’angolo, ed in un click potremmo perdere tutto ciò che possediamo. mail truffa: la nuova frontiera dei furti online Come sfuggire alle truffe online (Foto di teguhjati pras da Pixabay) PayPal Questo sito ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) Stanno circolando numerosetruffa che tramite la furbizia degli ideatori riescono a svuotare i nostri conti correnti. Vediamo insieme come prevenirle Truffe tramite: come prevenirle (Foto di Muhammad Ribkhan da Pixabay)Dal momento stesso in cui ci esponiamo sui social o anche semplicemente sul mondo del web, siamo coscienti del fatto che stiamo entrando su una rete tanto utile quanto sconosciuta. Come noi abbiamo la possibilità di scoprire tutto e tutti, anche noi stessi siamo visibili ed esposti. E’ bene dunque stare sempre attenti e non abbassare la guardia, poiché le truffe sono sempre dietro l’angolo, ed in un click potremmo perdere tutto ciò che possediamo.truffa: la nuova frontiera dei furti online Come sfuggire alle truffe online (Foto di teguhjati pras da Pixabay) PayPal Questo sito ...

