Anticipazioni Una Vita domenica 13 dicembre 2020

13– Il sospetto di Felipe: Mauro si rende conto che Marcia non è stata rapita da Genoveva. Ma è finita in una rete di schiavi. In siffatto contesto pensa che Cesar abbia una qualche responsabilità in questa scomparsa. Così racconta tutto a Felipe, il quale provando ad indagare per proprio conto scopre che la verità potrebbe essere molto pericolosa.