Tuchel: «Neymar-Messi? Non posso parlarne». Ma quel sorriso… – VIDEO (Di sabato 5 dicembre 2020) Thomas Tuchel ha parlato delle voci di mercato su un possibile arrivo di Messi al PSG Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere Lionel Messi a Parigi. «Non ho parlato di Messi con Neymar, ho solo sentito le sue parole. Non posso commentare, ho tanto rispetto per il Barcellona e per Messi stesso. Sono l’allenatore del PSG, non posso parlarne». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Thomasha parlato delle voci di mercato su un possibile arrivo dial PSG Thomas, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere Lionela Parigi. «Non ho parlato dicon, ho solo sentito le sue parole. Noncommentare, ho tanto rispetto per il Barcellona e perstesso. Sono l’allenatore del PSG, non». Leggi su Calcionews24.com

