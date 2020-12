Traffico Roma del 05-12-2020 ore 11:30 (Di sabato 5 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione un incidente provoca code sulla via Flaminia tra il raccordo prima porta verso fuori Roma rallentamenti per Traffico intenso sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia situazione sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio in direzione Eur code a tratti sulla via del mare da via di Malafede a via di Acilia verso Ostia per tutti i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione un incidente provoca code sulla via Flaminia tra il raccordo prima porta verso fuorirallentamenti perintenso sulla Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso Corso di Francia situazione sul viadotto della Magliana all’altezza di via del Cappellaccio in direzione Eur code a tratti sulla via del mare da via di Malafede a via di Acilia verso Ostia per tutti i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - SPQR76070136 : RT @virginiaraggi: Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traffico,… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-12-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-12-2020 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Migranti. Eseguiti 19 fermi: gestivano traffico internazionale

© 2019 Ilmetropolitano.it - - testata registrata al tribunale di Reggio Calabria 172010 – proprietà di Associazione No Profit il Metropolitano Partita IVA 02769420809 – Codi ...

Inchiesta mascherine: maxicommesse da 72 milioni di euro, 4 indagati dalla Procura di Roma

Maxicommesse da 72 milioni di euro per acquistare, durante la prima ondata del Coronavirus, 801 milioni di mascherine direttamente dalla Cina. Dispositivi ordinati a tre ditte cinesi. E’ per questo ch ...

© 2019 Ilmetropolitano.it - - testata registrata al tribunale di Reggio Calabria 172010 – proprietà di Associazione No Profit il Metropolitano Partita IVA 02769420809 – Codi ...Maxicommesse da 72 milioni di euro per acquistare, durante la prima ondata del Coronavirus, 801 milioni di mascherine direttamente dalla Cina. Dispositivi ordinati a tre ditte cinesi. E’ per questo ch ...