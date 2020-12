TG24 LIVE IN a Courmayeur, l’approfondimento Idee per il Dopo (Di sabato 5 dicembre 2020) Stiamo vivendo un momento di grandi mutazioni. Le necessità del distanziamento fisico hanno un effetto sul nostro futuro, sul nostro modo di lavorare, di produrre, trasformano lo spazio delle nostre città e delle nostre case, cambiano il nostro approccio alle tecnologie e la nostra fiducia nella scienza. A Sky TG24 LIVE IN, il 5 dicembre, assieme allo scrittore britannico Ken Follett, agli imprenditori Marco Tronchetti Provera e Brunello Cucinelli, all'economista Mariana Mazzucato, alla neo-rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e allo scrittore premio Pulitzer Richard Ford abbiamo tentato un’indagine sul futuro delle nostre società Dopo il Covid-19. Tra dieci o vent’anni, le nostre città, le nostre case, il mondo del lavoro, della produzione, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia saranno diversi da come li conosciamo ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020) Stiamo vivendo un momento di grandi mutazioni. Le necessità del distanziamento fisico hanno un effetto sul nostro futuro, sul nostro modo di lavorare, di produrre, trasformano lo spazio delle nostre città e delle nostre case, cambiano il nostro approccio alle tecnologie e la nostra fiducia nella scienza. A SkyIN, il 5 dicembre, assieme allo scrittore britannico Ken Follett, agli imprenditori Marco Tronchetti Provera e Brunello Cucinelli, all'economista Mariana Mazzucato, alla neo-rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e allo scrittore premio Pulitzer Richard Ford abbiamo tentato un’indagine sul futuro delle nostre societàil Covid-19. Tra dieci o vent’anni, le nostre città, le nostre case, il mondo del lavoro, della produzione, dell’istruzione, della scienza e della tecnologia saranno diversi da come li conosciamo ...

