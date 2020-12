Stefano Bonaccini: moglie, programma e biografia. Chi è il Presidente (Di sabato 5 dicembre 2020) È ancora Stefano Bonaccini il Presidente della Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l’assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l’arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l’esito è stato scontato. Stefano Bonaccini ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell’urna di Bonaccini. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia Borgonzoni (43,6% di preferenze, 1.014.672 voti), che paga forse il peso ingombrante di Matteo Salvini e della sua campagna nelle ultime settimane. Fuori dai giochi il Movimento 5 Stelle che incassa il 3,5% dei consensi (80.823 ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) È ancoraildella Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l’assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l’arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l’esito è stato scontato.ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell’urna di. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia Borgonzoni (43,6% di preferenze, 1.014.672 voti), che paga forse il peso ingombrante di Matteo Salvini e della sua campagna nelle ultime settimane. Fuori dai giochi il Movimento 5 Stelle che incassa il 3,5% dei consensi (80.823 ...

rtl1025 : ???? 'Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'#EmiliaRomagna tornerà in zona gialla'.… - Lucilla_888 : RT @Storace: Opinioni al bando/Pessimo gusto di #Bonaccini contro #Montesano - daniele19921 : RT @AlessandraOdri: Da che pulpito!Bonaccini non solo non è medico,ma non è neppure laureato!Anche Montesano era nel partito comunista ed è… - TerlizziGerardo : RT @tempoweb: Tremendo attacco social, #Bonaccini si scusi con #Montesano. @Storace : troppa superbia, governatore #covid #4dicembre https… - xenonian1 : RT @Storace: Opinioni al bando/Pessimo gusto di #Bonaccini contro #Montesano -