“Sono troppo felice!”. Barbara D’Urso non trattiene la sua gioia in pubblico: l’annuncio (Di sabato 5 dicembre 2020) Solo pochi giorni fa Barbara D’Urso ha dato al suo pubblico social un lieto annuncio e ora ne è arrivato un altro che l’ha resa “troppo felice”. Ma andiamo con ordine. Il 1° dicembre Carmelita è diventata zia. La sorella della conduttrice, Eleonora ha dato alla luce Sofia, la prima figlia frutto dell’amore per il marito Michele Olmo. Ad annunciarlo con un post è stata la stessa Barbara: “Ore 9,21….SOFIA mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”, ha scritto a corredo di una foto che mostra la mamma in dolce attesa accanto al suo compagno. l’annuncio della dolce attesa era arrivato questa estate: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”, aveva scritto l’attrice 44enne accanto alla foto che la mostrava con il pancione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Solo pochi giorni faha dato al suosocial un lieto annuncio e ora ne è arrivato un altro che l’ha resa “felice”. Ma andiamo con ordine. Il 1° dicembre Carmelita è diventata zia. La sorella della conduttrice, Eleonora ha dato alla luce Sofia, la prima figlia frutto dell’amore per il marito Michele Olmo. Ad annunciarlo con un post è stata la stessa: “Ore 9,21….SOFIA mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”, ha scritto a corredo di una foto che mostra la mamma in dolce attesa accanto al suo compagno.della dolce attesa era arrivato questa estate: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”, aveva scritto l’attrice 44enne accanto alla foto che la mostrava con il pancione. ...

