Smalto lucido e inalterato più a lungo con questo trucco segreto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 dicembre 2020)tutti i giorni? Tutte le donne sognano di avere delle mani sempre perfette e in ordine. Non tutte hanno l’appuntamento fisso dall’estetista, ma c’è anche chi vuole risparmiare soldi e tempo. Gel e semipermanenti sono la soluzione migliore per avere unghie splendide. Questi prodotti, però, con il passare del tempo potrebbero indebolire la falda in modo considerevole. Curiose di sapere ilper averle sempre in ordine in modo naturale? Iniziamo!: come farlo durare più aIniziate la vostra manicure eliminando ogni residuo: passate il solvente su ogni dito e immergete le mani in una ciotola di acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Lasciatele in ammollo per qualche minuto. Quindi spingete le ...