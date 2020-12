Patrizia de Blanck rivela dei dettagli choc del suo passato e si commuove

Leggi su biccy

(Di domenica 6 dicembre 2020) Uscita dalla casa del GF Vip,Deha deciso di concedere la sua prima intervista a Silvia Toffanin. La Contessa ha parlato della sua infanzia e del rapporto complicato con la madre, che pare in punto di morte le abbia chiesto di ucciderla. “Mi hanno messo in collegio che ero piccola. Mia madre? Lei era una donna molto bella che ha avuto gli uomini più importanti, lei era attratta solo dal potere negli uomini. Quando sono cresciuta lei ha iniziato a vedere in me una sorta di competitor. Non mi ha dato l’affetto che un figlio vorrebbe. Io a quel punto mi sono sposata pur di andarmene e sono stata con Anthony. Se ho amato i miei genitori? io padre l’ho amato, ma è stato un amore formale, lui era il classico ambasciatore. Mia madre l’ho iniziata ad amare quando era vecchia. Quando l’ho vista prima di morire, che stava con i pugnetti chiusi ...